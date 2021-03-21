الأعداد السابقة للصحيفة

آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر

Time منذ 12 دقيقة
Views 1260
آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن ترشح سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، لإدارة النادي، وذلك بعد حل إدارة صفوان السويكت.

وكان آل مغني قد وجه رسالة للمترشحين لرئاسة النصر قائلا: " اللي يبي يرشح نفسه، ومصدق نفسه انه دكتور والجميع ينادونه دكتور، احذر احذر ترشح نفسك والله لوقف في وجهك ووجه شهادتك ".

وكانت وزارة الرياضة، أعلنت أمس الأحد، عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بناء على التحقيقات التي أجرتها والتي أكدت وجود 6 مخالفات ارتكبتها الإدارة النصراوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إدرة النصر برئاسة السويكت ارتكبت العديد من الأخطاء أبرزها عدم تعاملها مع الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء للاجتماعات، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني.

Time واتساب
النصر
ال مغني

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
الخرقه امسح المكان اللي انت خابر
د محمد ماجد بخش
والله لو خذلني كل من درستهم من أصحاب المناصب الذين أداروا ظهورهم لي يبقى أضعافهم يتذكر ويثني ولن يضيرني ما آل إليه الوضع طالما استطعت ونجحت في التمهيد والتذليل لشرح حقيقة التركيب الذري وأسرار قاع البئر في تمثيل عرض العناصر في الجدول الدوري
بلبل البحر
أفضت إلى ما قدمت..
د محمد ماجد بخش
تمثيل ثقل العناصر بمجموع الأعداد الذرية لوحدة العنصر أو تمثيل ثقل العناصر بالعدد الذري الممثل لحالة الأكسدة هو تمثيل مجموع وحدات ثقالة عددية ممثلة لوحدة مجموع الثقل الممثلة لوحدات الثقالة المغناطيسية العددية المحورية سواء كان التمثيل لمجموع وحدات تمثيل وحدة العنصر الممثل أو كان التمثيل لمجموع وحدات تمثيل مجموع ذرات العناصر لأن الثقل الفراغي الممثل لدرجة الثقل المغناطيسي هو الثقل العددي الممثل بدلالة الثقل الفراغي الممثل للدرجة الفراغية الممثلة بالدرجة العددية الممثلة لدرجة الثبات المغناطيسي لوحدة مجموع ذرات الارتباط الممثلة للدرجة المغناطيسية بعدد وحدات الكتلة الممثلة
محمد سليم فرج أبوحليمه
الحياه جميله تحتاج الا الدراسه لتكون اجمل

أخر الأخبار

آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر
آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر
Time منذ 12 دقيقة Views 1260
الفراج: شخصية كبيرة ستترشح لرئاسة النصر "تكليف مافيش"
الفراج: شخصية كبيرة ستترشح لرئاسة النصر "تكليف مافيش"
Time منذ 18 دقيقة Views 1380
مواطن يتحرش بفتيات في الطائف ومطالب بالقبض عليه
مواطن يتحرش بفتيات في الطائف ومطالب بالقبض عليه
Time منذ 58 دقيقة Views 2264
شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك"
شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك"
Time منذ ساعة Views 1513
السويد : عضو النصر الذي قدم الشكوى هو أحد هؤلاء الثلاثة ولن يخرج منهم
السويد : عضو النصر الذي قدم الشكوى هو أحد هؤلاء الثلاثة ولن يخرج منهم
Time منذ ساعة Views 743
حسن عبدالقادر : عبدالاله مؤمنه أمام الأهلاويين وعليهم أن يحاكموه
حسن عبدالقادر : عبدالاله مؤمنه أمام الأهلاويين وعليهم أن يحاكموه
Time منذ ساعة Views 329
رئيس نادي الوحدة السابق : هذه حقيقة ابعاد اللاعب خالد الدايل من المنتخب
رئيس نادي الوحدة السابق : هذه حقيقة ابعاد اللاعب خالد الدايل من المنتخب
Time منذ ساعة Views 600
بالفيديو..لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمخازن أسلحة الحوثي بصنعاء
بالفيديو..لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمخازن أسلحة الحوثي بصنعاء
Time منذ ساعة Views 1742
القيادة تطمئن على رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بكورونا
القيادة تطمئن على رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 1552
محمد البكيري : المشهد النصراوي ليس " اعتباطي "
محمد البكيري : المشهد النصراوي ليس " اعتباطي "
Time منذ ساعة Views 596