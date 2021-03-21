آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن ترشح سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، لإدارة النادي، وذلك بعد حل إدارة صفوان السويكت.
وكان آل مغني قد وجه رسالة للمترشحين لرئاسة النصر قائلا: " اللي يبي يرشح نفسه، ومصدق نفسه انه دكتور والجميع ينادونه دكتور، احذر احذر ترشح نفسك والله لوقف في وجهك ووجه شهادتك ".
وكانت وزارة الرياضة، أعلنت أمس الأحد، عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بناء على التحقيقات التي أجرتها والتي أكدت وجود 6 مخالفات ارتكبتها الإدارة النصراوية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إدرة النصر برئاسة السويكت ارتكبت العديد من الأخطاء أبرزها عدم تعاملها مع الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء للاجتماعات، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني.