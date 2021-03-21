الفراج: شخصية كبيرة ستترشح لرئاسة النصر "تكليف مافيش"

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج، أنه يوجد شخصية كبيرة ستترشح لرئاسة نادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت الذي تم حل مجلسه، أمس الأحد من قبل وزارة الرياضة.
وقال الفراج خلال برنامجه " الدوري مع وليد ": " الإثنين سيتم فتح باب الترشح لعضوية ورئاسة نادي النصر، وسوف تغلق يوم الجمعة".
وأضاف: " هناك شخصية كبيرة سوف تتقدم لرئاسة نادي النصر، لمدة 4 مواسم وسيتحمل كل التكاليف المالية، تكليف مفيش انسى حكاية التكليف، وراح يقود النصر بشكل أفضل ".
يذكر أن صفوان السويكت رحل عن رئاسة النصر، بعد قرار وزارة الرياضة، بحل مجلس إدارة النادي، لتنتهي تجربة إدارة جديدة في تاريخ نادي النصر.