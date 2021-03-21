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شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك"

Time منذ ساعة
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شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك"

نايف السالم (صدى):
لأسرة القصيبي دورا هاما في خدمة المملكة والملك عبد العزيز، حيث التقى إبراهيم القصيبي بالملك المؤسس لأول مرة في عام 1906م أثناء مروره بالرياض، ثم جمعت بينهما الصداقة.

وأوضحت الأستاذة في كلية الآداب بجامعة الأمام عبد الرحمن، جملة المري في برنامج "رجال عبد العزيز" أن القصيبي وجد في الملك عبد العزيز الرجل المخلّص مما كانت تعاني منه الأحساء جرّاء الاحتلال التركي لها.

وأشارت إلى أن القصيبي أعجب بقوة شخصية الملك عبد العزيز، حيث كان يمثّل عند أهل نجد رمزاً للقوة والحكم وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ التاريخ بجامعة الملك فيصل، الدكتور علي البسام، أن القصيبي تمنّى أن يسود الأمن في الأحساء على يد الملك عبد العزيز كما ساد في الرياض وما حولها.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز وجد بالقصيبي الرجل المجرب، واعتمد عليه في التجارة وتوريد المواد الغذائية والألبسة إلى البلاد.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
الخرقه امسح المكان اللي انت خابر
د محمد ماجد بخش
والله لو خذلني كل من درستهم من أصحاب المناصب الذين أداروا ظهورهم لي يبقى أضعافهم يتذكر ويثني ولن يضيرني ما آل إليه الوضع طالما استطعت ونجحت في التمهيد والتذليل لشرح حقيقة التركيب الذري وأسرار قاع البئر في تمثيل عرض العناصر في الجدول الدوري
بلبل البحر
أفضت إلى ما قدمت..
د محمد ماجد بخش
تمثيل ثقل العناصر بمجموع الأعداد الذرية لوحدة العنصر أو تمثيل ثقل العناصر بالعدد الذري الممثل لحالة الأكسدة هو تمثيل مجموع وحدات ثقالة عددية ممثلة لوحدة مجموع الثقل الممثلة لوحدات الثقالة المغناطيسية العددية المحورية سواء كان التمثيل لمجموع وحدات تمثيل وحدة العنصر الممثل أو كان التمثيل لمجموع وحدات تمثيل مجموع ذرات العناصر لأن الثقل الفراغي الممثل لدرجة الثقل المغناطيسي هو الثقل العددي الممثل بدلالة الثقل الفراغي الممثل للدرجة الفراغية الممثلة بالدرجة العددية الممثلة لدرجة الثبات المغناطيسي لوحدة مجموع ذرات الارتباط الممثلة للدرجة المغناطيسية بعدد وحدات الكتلة الممثلة
محمد سليم فرج أبوحليمه
الحياه جميله تحتاج الا الدراسه لتكون اجمل

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