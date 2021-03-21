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"التعليم" تكشف عن آلية وشروط طلب تقديم لابتعاث النخبة

Time منذ ساعة
Views 1784
"التعليم" تكشف عن آلية وشروط طلب تقديم لابتعاث النخبة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم، آلية واشتراطات طلب تقديم لابتعاث النخبة، موضحة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وتتمثل الاشتراطات في صورة من قبول جامعي نهائي غير مشروط ضمن العشرون جامعة في تصنيف الوزارة لقائمة برنامج النخبة، أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته، البكالوريوس 30 سنة فأقل، الماجستير 35 سنة فأقل، الدكتوراه 45 سنة فأقل.

وتضمنت الشروط أيضا: أن يكون التخصص امتدادًا للدرجة العلمية السابقة أو في تخصص مرتبط به، ألا يمضي على تخرج الطالب من الدرجة العلمية السابقة أكثر من عشر سنوات، أن تنطبق على المتقدم بقية شروط ولوائح الابتعاث العامة الأخرى.

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وزارة التعليم
ابتعاث النخبة
لوائح الابتعاث العامة

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
طيب هن كلهن نساء فليش متغطيات ما فيه رجال😹🤣
هيمو~☃️
هذا اهبل
أبو صالح
يعني لو أحد أرسل شيء مخالف ما دروا عنه
ابو رياض الحربي
ماهمك الا العلاقه الحميمه مادمر البيوت الا السوشال ميديا بلا علاقه حميمه ولاهم يحزنون
زاير الشمالي
جندي من جنود ابليس مات

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