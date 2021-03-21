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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.

القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.

 

القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشروعات للجامعة نُفِّذَت من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) سبعة ملايين وست مئة وستة وتسعين ألفا ومئة وخمسة وثمانين ريالا.

القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني جرى إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمال، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ (225.750) مئتين وخمسة وعشرين ألفا وسبع مئة وخمسين ريالا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها ما مكَّن الشركة من الحصول على مشروعات بتلك الهيئة.

القضية السادسة: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مُخَلِّصًا جمركياً لحصول الأول على مبلغ (574.300) خمس مئة وأربعة وسبعين ألفا وثلاث مئة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف (4) ضباط صفّ أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صفّ متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال منها.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صفّ متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) مئتين وتسعة عشر ألفا وسبع مئة وخمسين ريال وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال.

القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صفّ من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.

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القضايا الجنائية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أحدث التعليقات

عدو الخونة
الله يحفظكم ويستر عليكم ويسددكم وينفع بكم البلاد والعباد اعتقد ان هذا اول المشوار يعني هذا وانتم توكم باول صفحات ارشيف المناقصات والمزايدات على مشاريع تم تنفيذها وجاري التقصي خلفها اما لعيوب في التنفيذ او زيادة في العطاءات او تلاعب في المدخلات والمخرجات ووووو وهي على كل حال معاملات يسهل استقصاءها ومتابعة تنفيذها وتدقيقها حسابيا وتقنيا خبر اللي مازالوا في غيهم يعمهون
abdul
انْهو اسم ؟ الدوسري ام تركي؟ انا سبق وعرضت على تركي آل الشيخ ان يفارق الترفيه ويستقر عندنا هِنيّا ، وأنا أدله على محام بارع يساعده في استخراج الغرين كارد ، ويتم علاج مخه على نفقة الدولة ، ولكنه لا يحب الناصحين. خلاص ايش اعمل فيه. انا نصحت لوجه الله تعالى. ههههه.
عدو الخونة
ايش فرق هذا عن نوال السعدواي؟ هناك غفور رحيم وهنا شديد العقاب! كلهم اذناب للمجوس والصليبية للحرب على هذا الدين واهله
ابو فهد
ارتاحووو مثله مثل لي قبل هج قال انتقل لفريق طرد من اسياء وضيع مستقبلي مع فريق مسخر ههههه 😃
ابو فهد
يارجال وانت وهو عمل فيها وحده ونص نستووو ام صلال والخماسية هههههه والذل لي ذلكم فيه وجمهوركم سحب كل العاده من المدرجات ولا السد يوووم دعس مطرود اسيا اما حكاية اسيا عشرررين سنه تفوز مره هذي عاد مسخررر على العموم احلى انجاز حققتوه كإول فريق عربي يطرد من اسياء على الهوى مباشرا واسرع فريق يغادر الملعب نادي مسخررره بس عاد ثلاثة السوبر دعسه لكم يابو وليد خل عنك ٤٠ سنه 🤣

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