يوفنتوس يحسم مصير كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
أنهى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي الجدل حوس مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد.
وأوضح باراتيتشي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت إن يوفنتوس قرر بقاء رونالدو والاحتفاظ بخدمات أفضل لاعب في العالم.
وقال بعد الخسارة أمام بينفينتو: " قررنا بقاء رونالدو، إنه أفضل لاعب في العالم وسيبقى معنا وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، نتيجة مباراة واحدة لن تغير وجهات نظرنا أو استراتيجيتنا " .
وعلق باراتيتشي على خسارة يوفنتوس أمام بينفينتو في الدوري الإيطالي قائلا بأن أداء الفريق لم يكن بمستوى معايير الفريق، لكنه أصر على أن المدرب أندريا بيرلو سيظلان جزءًا من الاستراتيجية المستقبلية لليبانكونيري.