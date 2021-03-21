الأخضر يدشن غدا معسكره في الرياض 

طلال الغامدي (صدى):
ينتظم لاعبو المنتخب الوطني الأول غدًا الاثنين، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.
وتواجد المملكة، في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023، إلى جانب أوزيكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.
ويخضع لاعبو "الأخضر" فور انتظامهم بالمعسكر لفحص فايروس كورونا وذلك من أجل الوقوف على سلامتهم، كما يفتتح المنتخب الوطني غدًا الاثنين حصة تدريبية مغلقة على "ملعب مرسول بارك" تمام الساعة 6:15 مساءً.