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الأخضر يدشن غدا معسكره في الرياض 

Time منذ ساعة
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الأخضر يدشن غدا معسكره في الرياض 

طلال الغامدي (صدى):
ينتظم لاعبو المنتخب الوطني الأول غدًا الاثنين، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وتواجد المملكة، في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023، إلى جانب أوزيكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

ويخضع لاعبو "الأخضر" فور انتظامهم بالمعسكر لفحص فايروس كورونا وذلك من أجل الوقوف على سلامتهم، كما يفتتح المنتخب الوطني غدًا الاثنين حصة تدريبية مغلقة على "ملعب مرسول بارك" تمام الساعة 6:15 مساءً.

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الرياض
الأخضر
التصفيات الآسيوية
منتخب الكويت
المنتخب الوطني الأول

أحدث التعليقات

عدو الخونة
الله يحفظكم ويستر عليكم ويسددكم وينفع بكم البلاد والعباد اعتقد ان هذا اول المشوار يعني هذا وانتم توكم باول صفحات ارشيف المناقصات والمزايدات على مشاريع تم تنفيذها وجاري التقصي خلفها اما لعيوب في التنفيذ او زيادة في العطاءات او تلاعب في المدخلات والمخرجات ووووو وهي على كل حال معاملات يسهل استقصاءها ومتابعة تنفيذها وتدقيقها حسابيا وتقنيا خبر اللي مازالوا في غيهم يعمهون
abdul
انْهو اسم ؟ الدوسري ام تركي؟ انا سبق وعرضت على تركي آل الشيخ ان يفارق الترفيه ويستقر عندنا هِنيّا ، وأنا أدله على محام بارع يساعده في استخراج الغرين كارد ، ويتم علاج مخه على نفقة الدولة ، ولكنه لا يحب الناصحين. خلاص ايش اعمل فيه. انا نصحت لوجه الله تعالى. ههههه.
عدو الخونة
ايش فرق هذا عن نوال السعدواي؟ هناك غفور رحيم وهنا شديد العقاب! كلهم اذناب للمجوس والصليبية للحرب على هذا الدين واهله
ابو فهد
ارتاحووو مثله مثل لي قبل هج قال انتقل لفريق طرد من اسياء وضيع مستقبلي مع فريق مسخر ههههه 😃
ابو فهد
يارجال وانت وهو عمل فيها وحده ونص نستووو ام صلال والخماسية هههههه والذل لي ذلكم فيه وجمهوركم سحب كل العاده من المدرجات ولا السد يوووم دعس مطرود اسيا اما حكاية اسيا عشرررين سنه تفوز مره هذي عاد مسخررر على العموم احلى انجاز حققتوه كإول فريق عربي يطرد من اسياء على الهوى مباشرا واسرع فريق يغادر الملعب نادي مسخررره بس عاد ثلاثة السوبر دعسه لكم يابو وليد خل عنك ٤٠ سنه 🤣

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