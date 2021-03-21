التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادية للحوثيين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة مأرب.
وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن تدمير المنظومة شمل مكونات النظام والخبراء الأجانب كافة، مجددا دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين.
وكان التحالف العربي شن هجمات تستهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية، لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.
وأشار التحالف العربي، إلى فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، متابعا أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.