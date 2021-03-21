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التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادية للحوثيين في مأرب

Time منذ ساعة
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التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادية للحوثيين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة مأرب.

وأشار تحالف دعم الشرعية،  إلى أن تدمير المنظومة شمل مكونات النظام والخبراء الأجانب كافة، مجددا دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين.

وكان التحالف العربي شن هجمات تستهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية، لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.

وأشار التحالف العربي، إلى فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، متابعا أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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اليمن
ميليشيا الحوثي
"تحالف دعم الشرعية
منظومة دفاع جوي معادية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحفظكم وينصركم
سعيد الهلالي
ابو فهد. المطرود ناديك الذي فقع وجهيمكم لاعبي الوصل. بالجزم والشنط وتم منعه من مشاركاته في اي بطولة خليحية. وانما حنا محققين اسيا الذي ناديك بدري عليه يحققها الا اذا صار الكورة مربعه.
عدو الخونة
👍
ابو براء
بعض الناس عقولها متحجرة لا يسمع من احد ولا يتعلم من تجارب الاخرين هذا عادل جمجوم رقم اثنين
عدو الخونة
نسال الله العافية ولسنا وكلاء الله على جنته او ناره... ولكننا شهود الله على ارضه... والاخ ماشهد الا بما علم ولم نعلم انها تابت او تبرأت من حربها على الفضيلة وشرع الله ويدلك على ذلك الجوائز التي نالتها واخرها كما في الخبر كان 2012 كلها من دول تحارب او ضد او ليست مسلمة

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