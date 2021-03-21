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بينفينتو يهزم يوفنتوس بهدف نظيف في الدوري الإيطالي 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1323
بينفينتو يهزم يوفنتوس بهدف نظيف في الدوري الإيطالي 

وكالات (صدى):
فاز فريق بينفينتو على نظيره يوفنتوس، بهدف نظيف على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

 

وسجل هدف بينفينتو عن طريق أدولفو جايش في الدقيقة 69، كما ألغى حكم المباراة هدف لصالح يوفنتوس عن طريق رونالدو في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول في المباراة.

وشهدت الدقيقة 17 بطاقة صفراء على فيديريكو بيرنارديسكي لاعب فريق يوفنتوس، وشهدت الدقيقة 24 كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح بينفينتو على رأس أليساندرو تويا لاعب فريق بنيفنتو سددها بعيدة عن المرمى.

 

وفي الدقيقة55  شهدت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق يوفنتوس على رأس جي ليخت سددها رائعة لكن تصدى لها حارس المرمى، ومن ثم ارتدت إلى بونوتشي سددها أعلى العارضة.

Time واتساب
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
بينفينتو

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
نصراوي
هو صادق الرجل الخفي مستحيل يترك يقرب من ناديه المدلل فارس عوص معلق ذكي بس غباء المشجع الهلالي وفكره المغسول من وليد الضراط مستحيل ينظف
الملل
اهل الفساد كذابين وخاصة اهل السوشل والسناب وغيرهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
زواج متعه
عبدالرحمن
وكيف يسمح لهم بالاعلان عن نشاطهم في الصحف والمواقع الالكترونيه السعوديه اذا كانو محتالين ولصوص في نهايه الامر

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