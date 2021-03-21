بينفينتو يهزم يوفنتوس بهدف نظيف في الدوري الإيطالي 

وكالات (صدى):
فاز فريق بينفينتو على نظيره يوفنتوس، بهدف نظيف على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.
وسجل هدف بينفينتو عن طريق أدولفو جايش في الدقيقة 69، كما ألغى حكم المباراة هدف لصالح يوفنتوس عن طريق رونالدو في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول في المباراة.
وشهدت الدقيقة 17 بطاقة صفراء على فيديريكو بيرنارديسكي لاعب فريق يوفنتوس، وشهدت الدقيقة 24 كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح بينفينتو على رأس أليساندرو تويا لاعب فريق بنيفنتو سددها بعيدة عن المرمى.
وفي الدقيقة55 شهدت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق يوفنتوس على رأس جي ليخت سددها رائعة لكن تصدى لها حارس المرمى، ومن ثم ارتدت إلى بونوتشي سددها أعلى العارضة.