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العين يكتسح الوحدة برباعية وضمك يسقط أبها

Time منذ 55 دقيقة
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العين يكتسح الوحدة برباعية وضمك يسقط أبها

ماجد محمد (صدى):
تمكن نادي العين، من اكتساح فريق الوحدة برباعية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز العين الهدف الأول في شباك الوحدة بالدقيقة الـ45 عبر اللاعب بابي ندياي، كما تمكن اللاعب أمادو موتاري في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـالـ81

وحاول نادي الوحدة تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، ليتمكن العين من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب فيصل الجمعان بالدقيقة الـ87، وبعد ذلك أضاف اللاعب المصري محمد فؤاد رابع أهداف نادي العين بالدقيقة الـ92.

ونجح العين في الوصول للنقطة رقم 20 بالمركز السادس عشر والأخير أما الوحدة فتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وحقق فريق ضمك فوزا مفاجئا على أبها بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

افتتح التسجيل لاعب ضمك فاروق شافعي في الدقيقة العاشرة، وجاء التعادل لأبها عن طريق اللاعب كريم العواضي في الدقيقة 34. لكن نجح شافعي في إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42.

وسجل سعيد بقير الهدف الثاني والثالث لأبها في الدقيقتين 75 و85، في المقابل سجل عبدالله العمار الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 78 وفاروق شافعي الهدف الرابع في الدقيقة 90.

Time واتساب
الوحدة
العين
ضمك

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
نصراوي
هو صادق الرجل الخفي مستحيل يترك يقرب من ناديه المدلل فارس عوص معلق ذكي بس غباء المشجع الهلالي وفكره المغسول من وليد الضراط مستحيل ينظف
الملل
اهل الفساد كذابين وخاصة اهل السوشل والسناب وغيرهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
زواج متعه
عبدالرحمن
وكيف يسمح لهم بالاعلان عن نشاطهم في الصحف والمواقع الالكترونيه السعوديه اذا كانو محتالين ولصوص في نهايه الامر

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