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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1469
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 27 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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