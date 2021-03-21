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رسالة من "غوميز" لجماهير الهلال بعد تعرضه الإغماء 

Time منذ ساعة
Views 2212
رسالة من "غوميز" لجماهير الهلال بعد تعرضه الإغماء 

ماجد محمد (صدى):
وجه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال، رسالة لطمأنة جمهور فريقه على صحته، بعدما تعرض للإغماء، خلال مواجهة فريقه القادسية ضمن الجولة الـ24 من دوري للمحترفين.

وقال "غوميز":"جمهور الهلال الأعزاء، أشكركم جدًا على دعمي، كنت أحتاج أن أخبركم بأنني عندما تعرضت لفقدان الوعي، رأيت رؤيا بأننا سنصبح أبطالًا"، مشيرا:"لذلك لا تقلقوا، فالأسد قادم نحو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واصلوا دعمنا؛ لأننا نكون أقوى حينما نكون سويًا".

وأوضح:"منذ اليوم الأول، علمت أن الهلال ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل هو عائلة واحدة متحدة"، وجاء ذلك خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، سقط غوميز على الأرض دون أي احتكاك مع أي لاعب.

Time واتساب
نادي الهلال
بافيتيمبي غوميز
الجولة الـ24
دوري للمحترفين

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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