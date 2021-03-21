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الهلال يقدم عرض جديد لـ بطل ليبرتادوريس

Time منذ 27 دقيقة
Views 1523
الهلال يقدم عرض جديد لـ بطل ليبرتادوريس

نواف السالم (صدى):
يستعد نادي الهلال لتجديد مفاوضاته مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريفربليت.

وقالت صحيفة "الوطن"، أن إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، متمسكة بالتفاوض مع المدرب جاياردو، رغم رفضه لعرض مسبق من الهلال.

ويدرك الهلال صعوبة الوصول إلى اتفاق مع مدرب ريفربليت، خاصة بعدما رفض عدة عروض أوروبية، أبرزها من برشلونة الإسباني، عقب إقالة النادي الكتالوني لمدربه السابق إرنستو فالفيردي.

يذكر أن جاياردو يقود فريق ريفربليت الأرجنتيني منذ 2014، وقاده للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس عامي 2015 و2018، وكوبا سودأمريكانا 2014 وريكوبا سودأمريكانا 2015 و16 و19.

Time واتساب
الهلال
ليبرتادوريس

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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