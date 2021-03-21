شركة زین تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس

الرياض (صدى):
أعلنت شركة زين السعودية عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في مدينة الرياض، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر مستشار رئيسي، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ( إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق) أو ما يعادلها، والخبرة تصل إلى سنتين في ذات الصلة.
وأضافت أن التقديم بدء من اليوم الأحد وسيستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع شركة زين السعودية : إضغط هنــــــــــا