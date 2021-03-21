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شركة زین تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس

Time منذ 16 دقيقة
Views 1252
شركة زین تعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس

الرياض (صدى):
أعلنت شركة زين السعودية عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في مدينة الرياض، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر مستشار رئيسي، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ( إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق) أو ما يعادلها، والخبرة تصل إلى سنتين في ذات الصلة.

وأضافت أن التقديم بدء من اليوم الأحد وسيستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع شركة زين السعودية : إضغط  هنــــــــــا

 

Time واتساب
شركة زين
حملة البكالوريوس
مستشار رئيسي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الهقوه تجمع القطه وتلطش نصها.... اما اللوم فلا يقع على الورعه حلا بليله....؟ بل امها تستاهل....؟ من زرع الشوك فليهنأ بما زرع... دلحونه لو كنتي ربيتي ورعتك على الصلاح والتقى ما كان هذا قطافكي.. ودلحينه هل تتفقون معي....؟
وليد
يعجبني فيه عنده ولاء لوطنه ولم ينساق خلف من خانوا دولتهم
عباس احمد
يمهل ولا يهمل نالوا جزاءهم عسى لندن لاتقبلهم ويصيروا مشردين بالبلاد عليهم من الله ما يستحقون اصلهم هم ليس لهم وطن .
ابوسامي
الشهر الماضي الله يصلح الحال
دكتر
الدويلة مثل الكلبة الضالة

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