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شاهد.. "الصحة":بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من ‎كورونا

Time منذ 31 دقيقة
Views 1355
شاهد.. "الصحة":بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من ‎كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أن بعض دول العالم لا زالت ترصد موجات جديدة من ‎كورونا.

 

ولفتت وزارة الصحة، أنه لا يوجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ لقاح ‎كورونا، مبينة أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس ‎كورونا تمر بمرحلة تذبذب.

 

وأكدت وزارة ‏الصحة:"مستمرون في التوسع بإعطاء جرعات لقاح كورونا"، مشيرة:"مصابو متلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة باللقاح".

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وأبانت وزارة الصحة، أنه يمنع تلقي لقاح ‎كورونا لمن لديهم حساسية مفرطة من نفس اللقاح، مشددة:" لا يجب أخذ فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا".

‏‎وتابعت وزارة الصحة:"اشتراط أخذ اللقاح لأداء ‎العمرة لا يزال تحت الدراسة".

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Time واتساب
وزارة الصحة
فيروس كورونا
لقاح كورونا
تأجيل الحمل

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الهقوه تجمع القطه وتلطش نصها.... اما اللوم فلا يقع على الورعه حلا بليله....؟ بل امها تستاهل....؟ من زرع الشوك فليهنأ بما زرع... دلحونه لو كنتي ربيتي ورعتك على الصلاح والتقى ما كان هذا قطافكي.. ودلحينه هل تتفقون معي....؟
وليد
يعجبني فيه عنده ولاء لوطنه ولم ينساق خلف من خانوا دولتهم
عباس احمد
يمهل ولا يهمل نالوا جزاءهم عسى لندن لاتقبلهم ويصيروا مشردين بالبلاد عليهم من الله ما يستحقون اصلهم هم ليس لهم وطن .
ابوسامي
الشهر الماضي الله يصلح الحال
دكتر
الدويلة مثل الكلبة الضالة

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