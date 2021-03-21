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"البلدية والقروية" تكشف عن منصة جديدة لتقييم التزام مختلف الأنشطة التجارية 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1293
"البلدية والقروية" تكشف عن منصة جديدة لتقييم التزام مختلف الأنشطة التجارية 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن لمختلف الأنشطة التجارية تقييم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ‎منصة بلدي.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية:"قيم التزام منشأتك في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة بلدي"، مشيرة إلى أن التقييم الذاتي يساعد منشأتك على التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف رفع الثقة لزوار المنشأة وحمايتهم.

وتابعت:"المطاعم والمقاهي، صالونات التزيين النسائي، محلات الحلاقة الرجالية، البسطات العامة في أسواق النفع العام، الأماكن الترفيهية المفتوحة، محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، قاعات الأفراح والمناسبات".

 

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وزارة الشؤون البلدية والقروية
الأنشطة التجارية
الإجراءات الاحترازية
‎منصة بلدي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الهقوه تجمع القطه وتلطش نصها.... اما اللوم فلا يقع على الورعه حلا بليله....؟ بل امها تستاهل....؟ من زرع الشوك فليهنأ بما زرع... دلحونه لو كنتي ربيتي ورعتك على الصلاح والتقى ما كان هذا قطافكي.. ودلحينه هل تتفقون معي....؟
وليد
يعجبني فيه عنده ولاء لوطنه ولم ينساق خلف من خانوا دولتهم
عباس احمد
يمهل ولا يهمل نالوا جزاءهم عسى لندن لاتقبلهم ويصيروا مشردين بالبلاد عليهم من الله ما يستحقون اصلهم هم ليس لهم وطن .
ابوسامي
الشهر الماضي الله يصلح الحال
دكتر
الدويلة مثل الكلبة الضالة

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