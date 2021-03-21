"البلدية والقروية" تكشف عن منصة جديدة لتقييم التزام مختلف الأنشطة التجارية 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن لمختلف الأنشطة التجارية تقييم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة بلدي.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية:"قيم التزام منشأتك في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة بلدي"، مشيرة إلى أن التقييم الذاتي يساعد منشأتك على التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف رفع الثقة لزوار المنشأة وحمايتهم.
وتابعت:"المطاعم والمقاهي، صالونات التزيين النسائي، محلات الحلاقة الرجالية، البسطات العامة في أسواق النفع العام، الأماكن الترفيهية المفتوحة، محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، قاعات الأفراح والمناسبات".