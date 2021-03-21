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عقوبة مخالفة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي

Time منذ ساعة
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عقوبة مخالفة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي

علي القحطاني (صدى):
نوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة جدة بعقوبة مخالفة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر.

وذكر أن نائب مدير ادارة الثروة السمكية بفرع الوزارة بجدة، المهندس ياسر الغامدي، وفقا لـ"المدينة"، أن العقوبة تتمثل في غرامة مالية.

وأضاف أن الغرامة المالية ستحدد بحسب تفاصيل عملية الضبط ونوع المخالفة، وذلك بعد إحالة المخالفة للجنة قانونية.

يذكر أن وزارة البيئة قررت حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، ابتداءً من أول إبريل المقبل وحتى 31 مايو المقبل.

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محافظة جدة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
البحر الأحمر

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
الهقوه تجمع القطه وتلطش نصها.... اما اللوم فلا يقع على الورعه حلا بليله....؟ بل امها تستاهل....؟ من زرع الشوك فليهنأ بما زرع... دلحونه لو كنتي ربيتي ورعتك على الصلاح والتقى ما كان هذا قطافكي.. ودلحينه هل تتفقون معي....؟
وليد
يعجبني فيه عنده ولاء لوطنه ولم ينساق خلف من خانوا دولتهم
عباس احمد
يمهل ولا يهمل نالوا جزاءهم عسى لندن لاتقبلهم ويصيروا مشردين بالبلاد عليهم من الله ما يستحقون اصلهم هم ليس لهم وطن .
ابوسامي
الشهر الماضي الله يصلح الحال
دكتر
الدويلة مثل الكلبة الضالة

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