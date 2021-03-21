رئيس مدغشقر يؤكد أن بلاده ليست على عجلة للحصول على لقاحات كورونا

انتاناناريفو (صدى):
أوضح رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، أنه ليس على عجلة من أمره لتطعيم سكان البلاد، مؤكداً أنه يفضّل العلاج بالأعشاب لمكافحة جائحة «كوفيد - 19» في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وقال راجولينا في خطاب بثه التلفزيون: «أنا شخصياً لم أحصل على لقاح بعد ولا أنوي الحصول عليه».
وأكد أن «مشروب كوفيد العضوي» المعروف باختصار باسم «سي في أو»، الشاي العشبي «المعجزة» المصنوع من الشيح ويتم إنتاجه الآن أيضاً في شكل كبسولات، «سيحميني ويحمي عائلتي».
وأضاف أنه لا يعارض بشكل مطلق التطعيم، قائلا «أنا ودولة مدغشقر لسنا ضد اللقاح»، مشيرًا أن بلاده في «مرحلة مراقبة للقاح لكن هناك الكثير من الآثار الجانبية» في الوقت الحالي، على حد قوله، من دون أن يذكر أياً منها.
وانتقدت منظمة العفو الدولية هذه التصريحات معتبرة أنها انتهاك لحقوق شعب مدغشقر في الاستفادة من أفضل رعاية ممكنة.