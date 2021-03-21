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الكشف عن حجم إصابة لاعب النصر " مارتينيز "

Time منذ 45 دقيقة
Views 1828
الكشف عن حجم إصابة لاعب النصر " مارتينيز "

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن لاعب النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، خضع يوم أمس لأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الساق الخلفية "السمّانة"، بينما تأكدت سلامة الرباط الجانبي للركبة.

وذكرت التقارير أن اللاعب مهدد بالغياب عن المشاركة في مباراة الفريق أمام الفيصلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت إلى أن بيتي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويذكر أن مارتينيز قد تعرض للإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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النصر
مارتينيز

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
ماشاء الله .. تبارك الله .. الحمد لله على سلامة أهلك .. ومبروك قدوم المولود يا أبوحسام .. جعله الله من أهل الخير والسعاده .. وأقر به عيني والديه .
الحسام
{مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}
صراحه
هههههههههههههههههههه
عدو الخونة
المشكلة تبدأ من اطلاق النظر غض بصرك وتصير كل ليلة عريس ستبقى صورة تلك الشابة او الشاب في ليلة الدخلة او عندما تم اول لقاء عند الرؤية الشرعية مرسومة في عين كل منها وفي خانتها المناسبة في الذاكرة الى ان توجد صورة اخرى فمن نعمة الله علينا انه لا يسلب نظارتنا بيوم وليلة ولكن عبر الزمن بشكل لايمكن يلاحظه الا من غاب عنا لفترة طويلة ساعتها اول مايشوفنا يقول تغيرت او شيبت او نحفت وكذلك الزوجة وزوجها لايحسون بالتغير الذي يطرا على احدهم الا لو غاب احدهم لفترة طويلة او: اذا اطلق نظره الى من هم في نفس اعمارهما عندما كانا في نفس الفئة العمرية ساعتها سيتذكر تلك الصورة المحفوظة في الذاكرة وبالمقارنة سيعرف ان طرفه الاخر تغير ناهيك ان النفس تمل وطرفك الاخر لو استطاع ان يغير شكله فيما يقدر عليه فلن يقدر في كل الاحوال فربما من كان يعجبه البياض سيتغير رايه عندما يرى السمار وسيحس بالملل وهكذا من يعجبه النحافة والسمن او القصر او الطول وملاك هذا كله غض بصرك تعيش عريسا كل ليلة لانك ساعتها سينطبق عليك قولنا مافي هذا البلد الا هذا الولد تماما مافي عينك الا زوجك او زوجتك وكذلك كلام الاخت الاستشارية له قيمته
المريسي
تقصدوا اعتزل شراء الشعر من الشعراء ونسبه لنفسه

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