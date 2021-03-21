الكشف عن حجم إصابة لاعب النصر " مارتينيز "

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن لاعب النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، خضع يوم أمس لأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الساق الخلفية "السمّانة"، بينما تأكدت سلامة الرباط الجانبي للركبة.
وذكرت التقارير أن اللاعب مهدد بالغياب عن المشاركة في مباراة الفريق أمام الفيصلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشارت إلى أن بيتي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
ويذكر أن مارتينيز قد تعرض للإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.