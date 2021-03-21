الصحف الأجنبية تلمح إلى إمكانية طرد ميلويفيتش بعد هزيمة الأهلي

ماجد محمد (صدى):
ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية، الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الأهلي مجددا تحت قيادة الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، أمام الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكدت صحيفة "srbijadanas" أن الصربي ميلويفيتش، يواجه عقبة جديدة، بعد الخسارة الخامسة على التوالي، فيما قالت "mondo" أن الأمور داخل الأهلي أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن كان فلادان يقاتل من أجل لقب البطولة، ولكنه أصبح بعيد كل البعد عن ذلك الأمر.
وأوضحت الصحيفة الأجنبية، أن الأهلي لم يحتفل بأي فوز منذ 5 فبراير الماضي، وحقق تعادلين متتاليين، ثم خمس هزائم مريرة، لافتة إلى أنه من المحتمل طرد ميلوفيتش من الأهلي، الأمر الذي يُلزم إدارة النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي، أم يتم الانتظار حتى نهاية الموسم ويرحل مجانا.