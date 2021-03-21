وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر 5 وظائف صحية وطبية في الطائف وجازان ووادي الدواسر ، وفقاً للمسميات التالية :
1- أخصائي تريبات أسنان " مستشفيات القوات المسلحة بالطائف " .
2- استشاري تركيبات أسنان " مستشفيات القوات المسلحة بالطائف" .
3- طبيب نائب علم الأمراض " مستشفى القوات المسلحة بجازان " .
4- صيدلي" مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر " .
5- أخصائي أول أشعة عامة " مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران " .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأحد 8 / 8 / 1442 هـ الموافق 21 / مارس / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــا .