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إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل العام الدراسي المقبل
منذ ساعة
1947
الرياض (صدى):
أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم الأحد عن قرار جديد يخص العام الدراسي المقبل .
وقالت إدارة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أنه سيتم إلغاء السنة التحضيرية العام القادم.
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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
السنة التحضيرية
أحدث التعليقات
أبوخالد.أبها.
ماشاء الله .. تبارك الله .. الحمد لله على سلامة أهلك .. ومبروك قدوم المولود يا أبوحسام .. جعله الله من أهل الخير والسعاده .. وأقر به عيني والديه .
الحسام
{مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}
صراحه
هههههههههههههههههههه
عدو الخونة
المشكلة تبدأ من اطلاق النظر غض بصرك وتصير كل ليلة عريس ستبقى صورة تلك الشابة او الشاب في ليلة الدخلة او عندما تم اول لقاء عند الرؤية الشرعية مرسومة في عين كل منها وفي خانتها المناسبة في الذاكرة الى ان توجد صورة اخرى فمن نعمة الله علينا انه لا يسلب نظارتنا بيوم وليلة ولكن عبر الزمن بشكل لايمكن يلاحظه الا من غاب عنا لفترة طويلة ساعتها اول مايشوفنا يقول تغيرت او شيبت او نحفت وكذلك الزوجة وزوجها لايحسون بالتغير الذي يطرا على احدهم الا لو غاب احدهم لفترة طويلة او: اذا اطلق نظره الى من هم في نفس اعمارهما عندما كانا في نفس الفئة العمرية ساعتها سيتذكر تلك الصورة المحفوظة في الذاكرة وبالمقارنة سيعرف ان طرفه الاخر تغير ناهيك ان النفس تمل وطرفك الاخر لو استطاع ان يغير شكله فيما يقدر عليه فلن يقدر في كل الاحوال فربما من كان يعجبه البياض سيتغير رايه عندما يرى السمار وسيحس بالملل وهكذا من يعجبه النحافة والسمن او القصر او الطول وملاك هذا كله غض بصرك تعيش عريسا كل ليلة لانك ساعتها سينطبق عليك قولنا مافي هذا البلد الا هذا الولد تماما مافي عينك الا زوجك او زوجتك وكذلك كلام الاخت الاستشارية له قيمته
المريسي
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