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الإطاحة بقائد مركبة اصطدم بمركبة أخرى في عسير

Time منذ 14 دقيقة
Views 1358
الإطاحة بقائد مركبة اصطدم بمركبة أخرى في عسير

أبها (صدى):
نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي اصطدم بمركبة أخرى خلال قيادته بتهور في طريق "أبها ـ خميس مشيط" .

وأكدت إدارة المرور في عسير أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

 

Time واتساب
خميس مشيط
أبها
عسير
الإدارة العامة للمرور

أحدث التعليقات

عدو الخونة
هوس التربح السريع مصيدة
اسعد الدلخ
ما يصلح سسسذا....؟ اقترح يكون بوه لجنه توعَويه منبثقه من عده جهات وتحت اشراف وزارة التجاره..... والتفاصيل عند المستشار الدلخ.. بالمختر الممل المفيد... عمليات النصب التي تحدث اضع الوم في وقوعها على المواطن ومعه الجهات المعنيه لتقصيرها بالتوعيه والتحذير..
عدو الخونة
ههههه غامدي من حمراء الكوفة كرم الله غامد عنك
اسعد الدلخ
طيب دلحونه ... اذا قلنا تلاتلاف ورأه... شو ألت ي ..؟ 💰😂😂😂😂
أبو طلال
متى يبعدونك عن الاتحاد انت وراسك الفاضي الله يعين الاتحاد عليك

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