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الإطاحة بقائد مركبة اصطدم بمركبة أخرى في عسير
منذ 14 دقيقة
1358
أبها (صدى):
نجحت إدارة مرور منطقة عسير في ضبط قائد المركبة الذي اصطدم بمركبة أخرى خلال قيادته بتهور في طريق "أبها ـ خميس مشيط" .
وأكدت إدارة المرور في عسير أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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خميس مشيط
أبها
عسير
الإدارة العامة للمرور
أحدث التعليقات
عدو الخونة
هوس التربح السريع مصيدة
اسعد الدلخ
ما يصلح سسسذا....؟ اقترح يكون بوه لجنه توعَويه منبثقه من عده جهات وتحت اشراف وزارة التجاره..... والتفاصيل عند المستشار الدلخ.. بالمختر الممل المفيد... عمليات النصب التي تحدث اضع الوم في وقوعها على المواطن ومعه الجهات المعنيه لتقصيرها بالتوعيه والتحذير..
عدو الخونة
ههههه غامدي من حمراء الكوفة كرم الله غامد عنك
اسعد الدلخ
طيب دلحونه ... اذا قلنا تلاتلاف ورأه... شو ألت ي ..؟ 💰😂😂😂😂
أبو طلال
متى يبعدونك عن الاتحاد انت وراسك الفاضي الله يعين الاتحاد عليك
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