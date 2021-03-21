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نيوم تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية بالتعاون مع مبادرة ثينك تك

Time منذ ساعة
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نيوم تطلق سلسلة من الجلسات الرقمية بالتعاون مع مبادرة ثينك تك

عطاالله العمراني  (صدى):
أعلنت شركة نيوم ممثلةً بقسم المسؤولية الاجتماعية أمس السبت،عن إقامتها سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستستضيف بموجبها " ثينك تك" على منصتها الرقمية عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات، يتحدث فيها جملة من الخبراء العالميين والمحليين بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وستستضيف المبادرة في أولى جلساتها مساء اليوم، رئيس قطاع التقنية والعلوم الرقمية في نيوم جوزيف برادلي ليتحدث من خلالها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً :' عن المجتمعات الإدراكية في نيوم. و " برادلي" هو أحد خبراء التقنية في العالم، وكان يشغل قبل انضمامه إلى نيوم منصب نائب الرئيس لقطاع "إنترنت الأشياء" في شركة سيسكو، عملاق الشبكات والبنى التحتية الرقمية، في العالم.

ودعت شركة " نيوم" الراغبين بحضور أولى الجلسات الحوارية للتسجيل عبر الرابط التالي:- هنا 

وتعد مبادرة Think Tech مظلة لمشروعات توعوية إستراتيجية على مستوى المملكة العربية السعودية تطلقها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي حول التقنيات الناشئة وتغطية الاحتياج المعرفي التقني؛ لخلق مجتمع رقمي قادر على مواكبة مستجدات العصر والوصول بالمملكة لطليعة الدول المبتكرة.

Time واتساب
شركة نيوم
الجلسات الرقمية

أحدث التعليقات

عدو الخونة
هوس التربح السريع مصيدة
اسعد الدلخ
ما يصلح سسسذا....؟ اقترح يكون بوه لجنه توعَويه منبثقه من عده جهات وتحت اشراف وزارة التجاره..... والتفاصيل عند المستشار الدلخ.. بالمختر الممل المفيد... عمليات النصب التي تحدث اضع الوم في وقوعها على المواطن ومعه الجهات المعنيه لتقصيرها بالتوعيه والتحذير..
عدو الخونة
ههههه غامدي من حمراء الكوفة كرم الله غامد عنك
اسعد الدلخ
طيب دلحونه ... اذا قلنا تلاتلاف ورأه... شو ألت ي ..؟ 💰😂😂😂😂
أبو طلال
متى يبعدونك عن الاتحاد انت وراسك الفاضي الله يعين الاتحاد عليك

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