رغد صدام حسين توجه رسالة إلى العراقيين في ذكرى الحرب

وكالات (صدى):
وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، رسالة صوتية إلى الشعب العراقي في الذكرى الـ18 للحرب الأمريكية على العراق التي أنهت حكم والدها الذي بدأ عام 1979.
وقالت رغد صدام في رسالتها: "غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر".
وأضافت أن "العراق راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال، وهذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين".
وتابعت : " لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين".