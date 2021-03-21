الأعداد السابقة للصحيفة

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى العراقيين في ذكرى الحرب

Time منذ ساعة
Views 2233
Comment 1
رغد صدام حسين توجه رسالة إلى العراقيين في ذكرى الحرب

وكالات (صدى):
وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، رسالة صوتية إلى الشعب العراقي في الذكرى الـ18 للحرب الأمريكية على العراق التي أنهت حكم والدها الذي بدأ عام 1979.

وقالت رغد صدام في رسالتها: "غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر".

وأضافت أن "العراق راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال، وهذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين".

وتابعت : " لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين".

 

Time واتساب
العراق
رغد صدام حسين
العراقيين

أحدث التعليقات

عدو الخونة
ههههه غامدي من حمراء الكوفة كرم الله غامد عنك
اسعد الدلخ
طيب دلحونه ... اذا قلنا تلاتلاف ورأه... شو ألت ي ..؟ 💰😂😂😂😂
أبو طلال
متى يبعدونك عن الاتحاد انت وراسك الفاضي الله يعين الاتحاد عليك
ابو علي
تكفى يالنابغه الشعر ماله قيمه بعدك
زا
يجب الكشف الطبي الشامل علي مقدم البرنامج لوجود اعراض مراهقه متأخره و التنمر والسخريه من الناس .

أخر الأخبار

إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل العام الدراسي المقبل
إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل العام الدراسي المقبل
Time منذ 9 دقائق Views 1186
الإطاحة بقائد مركبة اصطدم بمركبة أخرى في عسير
الإطاحة بقائد مركبة اصطدم بمركبة أخرى في عسير
Time منذ 13 دقيقة Views 1341
إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بعد رصد إصابات بكورونا بين المصلين
إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بعد رصد إصابات بكورونا بين المصلين
Time منذ 19 دقيقة Views 1384
القبض على مواطن تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ في جدة
القبض على مواطن تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ في جدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1839
العلاقة بين الإفطار المبكر ومرض السكري
العلاقة بين الإفطار المبكر ومرض السكري
Time منذ 33 دقيقة Views 1444
بالفيديو.. امرأة تعثر على ملجأ مهجور في غرفة نومها
بالفيديو.. امرأة تعثر على ملجأ مهجور في غرفة نومها
Time منذ 39 دقيقة Views 675
وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي من قبل الملك خالد بن عبدالعزيز
وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي من قبل الملك خالد بن عبدالعزيز
Time منذ 43 دقيقة Views 1842
نصائح هامة لقيادة النساء للسيارة بدون الأخطاء الشائعة
نصائح هامة لقيادة النساء للسيارة بدون الأخطاء الشائعة
Time منذ 48 دقيقة Views 1480
بلاغ مواطن يكشف حالة تستر تجاري في ورشة الحدادة بأبها
بلاغ مواطن يكشف حالة تستر تجاري في ورشة الحدادة بأبها
Time منذ ساعة Views 2014
فلكية جدة: رصد قمر التربيع الأول لشهر شعبان مساء اليوم بسماء المملكة
فلكية جدة: رصد قمر التربيع الأول لشهر شعبان مساء اليوم بسماء المملكة
Time منذ ساعة Views 1872