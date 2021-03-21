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27 وظيفة شاغرة يوفرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

Time منذ ساعة
Views 1971
27 وظيفة شاغرة يوفرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 26 وظيفة شاغرة لحملة الكفاءة فما فوق بالرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية هي: أمين مستودع، منسق تدريب، باحث قانوني، مصمم موشن جرافيك، مصمم جرافيك أول، كاتب تقني، محلل بيانات، دعم فني، مهندس شبكات،مطوّر، مراقب جودة أعمال، أخصائي نظم تعليمية، مدير مالي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشرف صيانة، موظف أمن، مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)، كاتب محتوى، مصمم تجربة المستخدم، سكرتير تنفيذي، أخصائي تدريب وتوعية، موظف استقبال، سائق، أخصائي مشتريات، أخصائي توظيف، مدير إدارة تطوير الأعمال، مدير إدارة المراجعة الداخلية.

وذكر المركز، أن المؤهلات المطلوبة: الماجستير (التخصصات الإدارية، المحاسبة، المالية، تقنيات التعليم، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، الموارد البشرية، التمويل، التسويق، المحاسبة الإدارية، الإدارة المالية)، البكالوريوس (التخصصات الإدارية، القانون، المحاسبة، المالية، التصميم الجرافيكي، الأدب الإنجليزي، الإحصاء، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات، تقنيات التعليم، العلاقات العامة، الاعلام، إدارة مكتبية، الاقتصاد، الموارد البشرية، التمويل، التسويق، المحاسبة الإدارية، الإدارة المالية).

وتشمل الدبلوم (التخصصات الإدارية، تقنية المعلومات، السكرتارية التنفيذية، إدارة مكتبية، الاقتصاد)، الثانوية (العامة / التجارية)، الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، فيما التقديم متاح الآن وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

 

 

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وظائف
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

أحدث التعليقات

عدو الخونة
ههههه غامدي من حمراء الكوفة كرم الله غامد عنك
اسعد الدلخ
طيب دلحونه ... اذا قلنا تلاتلاف ورأه... شو ألت ي ..؟ 💰😂😂😂😂
أبو طلال
متى يبعدونك عن الاتحاد انت وراسك الفاضي الله يعين الاتحاد عليك
ابو علي
تكفى يالنابغه الشعر ماله قيمه بعدك
زا
يجب الكشف الطبي الشامل علي مقدم البرنامج لوجود اعراض مراهقه متأخره و التنمر والسخريه من الناس .

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