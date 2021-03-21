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براءة الأطفال تجعل الحياة أنقى.. أطفال الدمام قبل 55 عام
منذ ساعتين
1355
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أحدث التعليقات
عدو الخونة
ههههه غامدي من حمراء الكوفة كرم الله غامد عنك
اسعد الدلخ
طيب دلحونه ... اذا قلنا تلاتلاف ورأه... شو ألت ي ..؟ 💰😂😂😂😂
أبو طلال
متى يبعدونك عن الاتحاد انت وراسك الفاضي الله يعين الاتحاد عليك
ابو علي
تكفى يالنابغه الشعر ماله قيمه بعدك
زا
يجب الكشف الطبي الشامل علي مقدم البرنامج لوجود اعراض مراهقه متأخره و التنمر والسخريه من الناس .
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