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بالصور.. انفجار يهز إيران ويودي بحياة شخص ويصيب 3 آخرين

Time منذ 37 دقيقة
Views 1672
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بالصور.. انفجار يهز إيران ويودي بحياة شخص ويصيب 3 آخرين

وكالات (صدى):
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن سقوط قتيل و3 جرحى في انفجار بمحافظة سستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وفي السياق نفسه، أكد الحرس الثوري الإيراني أن التفجير "إرهابي".

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إيران
انفجار

أحدث التعليقات

؟؟
شدوا حيلكم الصيف جاي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
dfs
البقاء لله وكل من عليها فان
؟؟
حادث تصادم فقط والحادث هذا قديم بلا انفجار بلا بطيخ ههههههه
نصراوي
سوى اللي عليه وقف للنصر وسلم فريق الضريييط البطوله فريق الضريق مدام يقف خلفه الرجل الخفي لاتخافون عليه حتي لو مايلعب بتجيه البطولات مع باقات الورود على طبق من ذهب

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