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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قصة حقيقية لأحد ضحايا إعلانات الفوركس

Time منذ 57 دقيقة
Views 1948
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قصة حقيقية لأحد ضحايا إعلانات الفوركس

الرياض (صدى):
حذر الأمن العام اليوم الأحد من مخاطر إعلانات الفوركس التي تزعم تحقيق أرباح وتنصب على المواطنين والمقيمين .

وكشف الأمن العام في مقطع فيديو عن قصة مبنية على أحد حقيقية لأحد ضحايا إعلانات الفوركس على الإنترنت .

وقالت المواطنة أنها دائماً ما تتسوق عبر الإنترنت وجذبها إعلان يزعم تحقيق أرباح 20 ألف ريال في الأسبوع ، وفي البداية لم تصدق لكنها فكرت في التجربة .

وأضافت المواطنة أنها تواصلت معهم وطلبوا معلومات عنها وكشفوا لها ما يثبت أنهم مرخصين بالمملكة وبعدها بدأت تحول لهم أموالها لرفع استثماراتها حتى بلغ ما حولته لهم 80 ألف ريال وعندما طالبتهم بالأرباح انقطع معها التواصل وخسرت كل ما حولته .

Time واتساب
الأمن العام

أحدث التعليقات

؟؟
شدوا حيلكم الصيف جاي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
dfs
البقاء لله وكل من عليها فان
؟؟
حادث تصادم فقط والحادث هذا قديم بلا انفجار بلا بطيخ ههههههه
نصراوي
سوى اللي عليه وقف للنصر وسلم فريق الضريييط البطوله فريق الضريق مدام يقف خلفه الرجل الخفي لاتخافون عليه حتي لو مايلعب بتجيه البطولات مع باقات الورود على طبق من ذهب

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