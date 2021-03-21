"التعليم" توجه رسالة شكر للأمهات

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم، اليوم، رسالة شكر لكل الأمهات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأم
وأشادت الوزارة بدور الأمهات في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، والجهود التي بذلنها لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائهن خلال فترة تعليق الحضور مكانياً للدراسة، والتحوّل للحضور المتزامن عن بُعد.
وثمنت الوزارة دور الأم في رحلة التعليم عن بُعد من خلال المتابعة والمراقبة والتفاعل، والتحفيز والتشجيع الدائم لأبنائها، وتعظيم الاستفادة من أدوات ووسائل التعليم عن بُعد سواء خدمات منصة مدرستي، أو الروضة الافتراضية، أو قنوات عين"؛ مما ساهم في تحقيق نموذج فريد في التعليم عن بُعد في المملكة