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"التعليم" توجه رسالة شكر للأمهات

Time منذ 51 دقيقة
Views 1806
"التعليم" توجه رسالة شكر للأمهات

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم، اليوم، رسالة شكر لكل الأمهات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأم

وأشادت الوزارة بدور الأمهات في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، والجهود التي بذلنها لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائهن خلال فترة تعليق الحضور مكانياً للدراسة، والتحوّل للحضور المتزامن عن بُعد.

وثمنت الوزارة دور الأم في رحلة التعليم عن بُعد من خلال المتابعة والمراقبة والتفاعل، والتحفيز والتشجيع الدائم لأبنائها، وتعظيم الاستفادة من أدوات ووسائل التعليم عن بُعد سواء خدمات منصة مدرستي، أو الروضة الافتراضية، أو قنوات عين"؛ مما ساهم في تحقيق نموذج فريد في التعليم عن بُعد في المملكة

Time واتساب
التعليم عن بعد
وزارة التعليم
عيد الام
يوم الأم العالمي

أحدث التعليقات

؟؟
شدوا حيلكم الصيف جاي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
dfs
البقاء لله وكل من عليها فان
؟؟
حادث تصادم فقط والحادث هذا قديم بلا انفجار بلا بطيخ ههههههه
نصراوي
سوى اللي عليه وقف للنصر وسلم فريق الضريييط البطوله فريق الضريق مدام يقف خلفه الرجل الخفي لاتخافون عليه حتي لو مايلعب بتجيه البطولات مع باقات الورود على طبق من ذهب

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