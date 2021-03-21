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جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 2009
جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وتضمنت الوظـــائف: محاسب (3 وظائف - رجال)، مدير وحدة عالي (وظيفة - رجال)، أخصائي نظم معلوماتية (وظيفة - رجال/نساء)، أخصائي تسويق (وظيفة - رجال/نساء)، باحث قانوني (وظيفتان - رجال/نساء)، وموظفة التنسيق والتسجيل للمتدربين (وظيفة - نساء).

للتقديم من هنـــــــــــــا .

 

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جامعة أم القرى

أحدث التعليقات

؟؟
شدوا حيلكم الصيف جاي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
dfs
البقاء لله وكل من عليها فان
؟؟
حادث تصادم فقط والحادث هذا قديم بلا انفجار بلا بطيخ ههههههه
نصراوي
سوى اللي عليه وقف للنصر وسلم فريق الضريييط البطوله فريق الضريق مدام يقف خلفه الرجل الخفي لاتخافون عليه حتي لو مايلعب بتجيه البطولات مع باقات الورود على طبق من ذهب

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