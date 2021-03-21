جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
وتضمنت الوظـــائف: محاسب (3 وظائف - رجال)، مدير وحدة عالي (وظيفة - رجال)، أخصائي نظم معلوماتية (وظيفة - رجال/نساء)، أخصائي تسويق (وظيفة - رجال/نساء)، باحث قانوني (وظيفتان - رجال/نساء)، وموظفة التنسيق والتسجيل للمتدربين (وظيفة - نساء).
للتقديم من هنـــــــــــــا .