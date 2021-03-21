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بالفيديو.. أمين الناصر يعلن عائدات وأرباح قياسية في 2020 رغم الجائحة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1585
بالفيديو.. أمين الناصر يعلن عائدات وأرباح قياسية في 2020 رغم الجائحة

الرياض (صدى):
أعلن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر النتائج المالية لأرامكو عن العام المنقضي 2020 .

وقال أمين الناصر أنه في ظل عام 2020 علامة فارقة في العالم بسبب جائحة كوفيد 19 التي غيرت حياة الناس في كل مكان وتأثرت شركات كثيرة وأنهارت على أثرها عدة قطاعات .

وأضاف أمين الناصر أنه بالرغم من تعرض قطاع الطاقة لأصعب سنواته إلا أن أرامكو واصلت عملها بلا توقف ووفرت إمدادات طاقة للوطن والعالم بطريقة آمنة .

وكشف أمين الناصر أن أرامكو حققت عائدات ممتازة وصافي دخل عالي وتوزيعات الأرباح هي الأفضل مقارنةً بشركات النفط العالمية .

وبلغت نسبة موثوقية الإمدادات 99.9 % وبلغ حجم التدفقات النقدية الحرة 184 مليار ريال وبلغ صافي الدخل 184 مليار ريال ، كما بلغت توزيعات الأرباح 281 مليار ريال .

Time واتساب
أرامكو
أمين الناصر
نتائج ارامكو المالية

أحدث التعليقات

abdul
😂😄😊
ع. س. ع
نعم لي وجة وقوى بعد انا سبع بطولات آسيوية لكن انت لا عاد اشوفك توطوط يا قو وجهك وانت،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية😪😪
ع. س. ع
لو أعطيتوهم سبعمية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ابو ياسر
لا المقصد من كذا عشان يستفيدون من الضمان كثير كذا

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