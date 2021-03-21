بالفيديو.. أمين الناصر يعلن عائدات وأرباح قياسية في 2020 رغم الجائحة

الرياض (صدى):
أعلن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر النتائج المالية لأرامكو عن العام المنقضي 2020 .
وقال أمين الناصر أنه في ظل عام 2020 علامة فارقة في العالم بسبب جائحة كوفيد 19 التي غيرت حياة الناس في كل مكان وتأثرت شركات كثيرة وأنهارت على أثرها عدة قطاعات .
وأضاف أمين الناصر أنه بالرغم من تعرض قطاع الطاقة لأصعب سنواته إلا أن أرامكو واصلت عملها بلا توقف ووفرت إمدادات طاقة للوطن والعالم بطريقة آمنة .
وكشف أمين الناصر أن أرامكو حققت عائدات ممتازة وصافي دخل عالي وتوزيعات الأرباح هي الأفضل مقارنةً بشركات النفط العالمية .
وبلغت نسبة موثوقية الإمدادات 99.9 % وبلغ حجم التدفقات النقدية الحرة 184 مليار ريال وبلغ صافي الدخل 184 مليار ريال ، كما بلغت توزيعات الأرباح 281 مليار ريال .