صحيفة بيروفية : كاريلو لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الفوز على القادسية

ماجد محمد (صدى):
كالت صحيفة "futbolperuano" البيروفية المديح لنجم الهلال كاريلو الذي قاد الفوز على القادسية في لقاء أمس السبت ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين .
وقالت الصحيفة أن كاريلو لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الفوز على القادسية، وابتعاد فريقه بشكل مريح في صدارة الدوري السعودي.
وأضافت الصحيفة أن هدف كاريلو جاء في الدقيقة 51 بعد كرة عرضية تعامل معها فيصل مسرحي بصورة خاطئة لتتهيأ إلى كاريلو الذي وضعها في الشباك باقتدار .
الجدير بالذكر أن رصيد الهلال ارتفع بعد لقاء القادسية إلى النقطة 48 متصدراً الدوري بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي تلقي هزيمة بثلاثية من نظيره التعاون.
وبهذه النتيجة يتجمد رصيد القادسية عند النقطة 31 في المركز الثامن من جدول الدوري.
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