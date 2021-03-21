مخترعة لقاح كورونا تسعى لتطوير آخر للسرطان

واشنطن (صدى):
أكدت العالمة التي ابتكرت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا الجديد، على مأمونيته، لافتة إلى إن التكنولوجيا المتقدمة التي استخدمت في ابتكاره ستستخدم قريباً في إنتاج دواء سيعالج السرطان.
وصرحت أوزليم توريتشي، التي شاركت زوجها في تأسيس شركة بيونتك الألمانية، أنها تعمل على التوصل إلى وسيلة لتعزيز جهاز المناعة البشري، بحيث يكون قادراً على دحر الأورام، بالطريقة نفسها التي أمكن من خلالها تعليمه كيف يدمر فيروس كوفيد-19 بلقاح فايزر-بيونتك.
وقالت: "من الصعب جداً التكهن بموعد انتهاء الابتكارات المطورة. لكننا نتوقع أنه خلال سنتين أو نحو ذلك أن يكون لقاحنا ضد السرطان جاهزاً بحيث نقدمه إلى الناس".