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مباريات اليوم الأحد

Time منذ 44 دقيقة
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مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تقام الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويلعب خلالها أبها ضد ضمك في تمام الساعة 16:05، والعين ضد الوحدة في تمام الساعة 16:10.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب تشيلسي مع شيفيلد يونايتد في ربع النهائي في تمام الساعة 16:30، ثم يلتقي ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد في قمة كبيرة بملعب كينج باور 20:00.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تُلعب بعض مؤجلاته، حيث يلتقي توتنهام مع أستون فيلا في مباراة تعد بالإثارة الندية في تمام الساعة 22:30، وقبلها ديربي لندني مثير بين وست هام وآرسنال 18:00.

مباريات الدوري الإسباني

يلتقي المتصدر أتلتيكو مدريد مع ألافيس في تمام الساعة 20:30، فيما يحلّ برشلونة ضيفًا على ملعب أنويتا لمواجهة ريال سوسييداد 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يلعب يوفنتوس مع بينيفينتو في تمام الساعة 17:00، وميلان مع فيورنتينا 20:00، والختام بقمة ستجمع بين نابولي وروما 22:45.

مباريات الدوري الفرنسي

هناك مباراة هامة ستجمع بين ليون وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 23:00، وأخرى بين ليل ونيم في تمام الساعة 19:00.

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إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

أحدث التعليقات

برنس
فريق مدلل بمعنى الكلمه
النشمي
لا بارك الله في كل من يأذي الناس
نجاة محمد
الله يرحمه
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة كان استاذي و اخي ربنا يرحمه
Zoolعالمي
والله من الصنان بعد

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