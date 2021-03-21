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بحيرة البط بكورنيش الخبر
منذ ساعة
683
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أحدث التعليقات
برنس
فريق مدلل بمعنى الكلمه
النشمي
لا بارك الله في كل من يأذي الناس
نجاة محمد
الله يرحمه
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة كان استاذي و اخي ربنا يرحمه
Zoolعالمي
والله من الصنان بعد
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