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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههه انت فاكره ان صداقته لك ببلاش يا حلوه
ابو عمار
جزيت خيرا
خالدولد اللسيب
هذا مريض نفسي سبق الاستاذ عصام لجم هذا الجرثومه على قناته على اليوتيوب الجام

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