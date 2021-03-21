داعية مصري يجيز مصافحة المرأة للرجل

القاهرة (صدى):
أثار الداعية المصري الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجدل، بعدما أجاز المصافحة بين الرجل والمرأة.
وقال الجندي، إن التيار السلفي يستند إلى حديث " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، موضحًا أن هذا الحديث غير متفق على صحته.
وأضاف: " أن المصافحة ليست حرامًا بشكل قاطع، كما يدعي بعض السلفية، وهذا الحديث غير متفق على صحته، وهناك خلاف على تصحيح الحديث ".
وتابع: " حتى ولو صح هذا الحديث، فكلمة يمس امرأة لا تحل له، المس هنا لا تُعني المصافحة يدًا بيد، بل تُعني المعاشرة الجنسية "، مستندًا لقول الله تعالى "لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ".
وأشار إلى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور ليس دلالة على التحريم، قائلا:" الرسول كان لا يأكل البصل أو الثوم وعندما سُئِل في هذا كان يقول بأن الملائكة تتنزل عليه نهارًا وليلًا ويريد فقط أن تكون رائحته كريمة، كما أن سيدنا محمد عنده أسباب كثيرة تدعوه للأمر بالشيء والنهى عنه، ليس بالضرورة أن تكون الحلال والحرام".