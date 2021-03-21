الأعداد السابقة للصحيفة

"هل المال الذي يجنى من تصوير الأعراس حرام؟" الماجد يجيب

Time منذ 32 دقيقة
Views 1404
"هل المال الذي يجنى من تصوير الأعراس حرام؟" الماجد يجيب

عادل الحربي (صدى):
رد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، على استفسار مصور فوتوغرافي حول حكم تصويره للأعراس والأطفال، وما إذا كان المال الذي يجنيه حراما.

وقال الماجد خلال برنامج " يستفتونك " :" إن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وأي تصوير ينقل الصورة كما هي يجوز ولا بأس به ".

وتابع: " أما مسألة التصوير الذي قد ينتج عنه مفاسد، وانتقال الصور وتداولها فهذا لا أرى للإنسان الذي لم يضمن عدم انتقالها أن يمارس هذه الأعمال ".

وأضاف:" تصوير الأطفال لا بأس به، لكن العرسان وتصويرالمراة وتداول صورتها والاحتفاظ بها على الجوالات، لا يجوز ".

Time واتساب
التصوير
سليمان الماجد
الأعراس

أحدث التعليقات

naeem
الى يتعلق فى الاخوان مثل الى يتعلق بوايت المجاري الله يكرم القارى
محمد الصالح
كأننا فى أفغانستان وطالبان ! اللبس الشرعى هو أى لباس يستر الجسم. كفانا مزايدات !
محمد الصالح
رجاء سارعوا بالتشهير بهم خصوصا المواطن ضعوا صوره على كافة وسائل الإعلام والتنويه بجريمته (التشهير) أحسن علاج للسعودى المارق !
Z
والله شكله صار بقدر الضغط😁
ابوفارس
أفضل شيخ الفتاء عبدالله المطلق مسجده في الحزم بالرياض

أخر الأخبار

استخراج رفات هندي دُفن على الطريقة الإسلامية في جازان
استخراج رفات هندي دُفن على الطريقة الإسلامية في جازان
Time منذ 17 دقيقة Views 1355
"هل المال الذي يجنى من تصوير الأعراس حرام؟" الماجد يجيب
"هل المال الذي يجنى من تصوير الأعراس حرام؟" الماجد يجيب
Time منذ 32 دقيقة Views 1404
الإخواني ناصر الدويلة يتلقى ضربة قوية بعد أيام من هروبه إلى تركيا
الإخواني ناصر الدويلة يتلقى ضربة قوية بعد أيام من هروبه إلى تركيا
Time منذ 50 دقيقة Views 1748
شاهد.. سيدات باللباس الشرعي في "الجيم" يثرن الجدل
شاهد.. سيدات باللباس الشرعي في "الجيم" يثرن الجدل
Time منذ ساعة Views 555
الإعدام مصير رجلين اغتصبا امرأة وسط الطريق
الإعدام مصير رجلين اغتصبا امرأة وسط الطريق
Time منذ ساعة Views 870
أبرز المحطات في حياة الإعلامي الراحل محمد الوعيل
أبرز المحطات في حياة الإعلامي الراحل محمد الوعيل
Time منذ ساعة Views 1664
قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا
قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا
Time منذ ساعتين Views 1833
شاهد.. مواطن يحذر من صيد الضب بطريقته
شاهد.. مواطن يحذر من صيد الضب بطريقته
Time منذ ساعتين Views 1874
الحالات التحكيمية مع محمد فودة لمباراة الهلال والقادسية
الحالات التحكيمية مع محمد فودة لمباراة الهلال والقادسية
Time منذ ساعتين Views 669
وليد الفراج يرد على مغرد : الأهلي هذا الموسم يريد الستر
وليد الفراج يرد على مغرد : الأهلي هذا الموسم يريد الستر
Time منذ ساعتين Views 496