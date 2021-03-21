"هل المال الذي يجنى من تصوير الأعراس حرام؟" الماجد يجيب

عادل الحربي (صدى):
رد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، على استفسار مصور فوتوغرافي حول حكم تصويره للأعراس والأطفال، وما إذا كان المال الذي يجنيه حراما.
وقال الماجد خلال برنامج " يستفتونك " :" إن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وأي تصوير ينقل الصورة كما هي يجوز ولا بأس به ".
وتابع: " أما مسألة التصوير الذي قد ينتج عنه مفاسد، وانتقال الصور وتداولها فهذا لا أرى للإنسان الذي لم يضمن عدم انتقالها أن يمارس هذه الأعمال ".
وأضاف:" تصوير الأطفال لا بأس به، لكن العرسان وتصويرالمراة وتداول صورتها والاحتفاظ بها على الجوالات، لا يجوز ".