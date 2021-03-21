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الإخواني ناصر الدويلة يتلقى ضربة قوية بعد أيام من هروبه إلى تركيا

Time منذ 50 دقيقة
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الإخواني ناصر الدويلة يتلقى ضربة قوية بعد أيام من هروبه إلى تركيا

أنقرة (صدى):
أبلغت أنقرة عناصر من الإخوان بضرورة المغادرة إلى لندن خلال 90 يوما، منوهة بأن عناصر أخرى ستغادر إلى ماليزيا.

ويأتي ذلك بعد مراجعة جهاز الأمن الداخلي التركي كافة ملفات عناصر الإخوان التي دخلت الأراضي منذ عام 2013.

ويأتي ذلك القرار بمثابة الضربة القاصمة للإخوان لا سيما الكويتي ناصر الدويلة الذي فر إلى تركيا قبل أيام بحثًا عن " ملاذ آمن " من القضايا المرفوعة ضده في بلده.

وكان الدويلة قد خرج مصرحا قبل أيام بقوله: " النيابة العامة لم تنته من رفع القضايا ضدي، ولم يكفها صدور أحكام بالسجن علي ولا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات وكفالات وغيرها، واليوم أنا قررت أن أغادر الكويت نأيًا بنفسي عن الأذى".

ولم يهنأ الدويلة بهروبه، بعد القرارات التي أصدرتها تركيا وتوجيهاتها لقنوات الإخوان بوقف استهداف مصر والخليج، وإيقاف جميع البرامج السياسية في الفضائيات التي تتخذ الأناضول مقرًا لها.

Time واتساب
تركيا
ناصر الدويلة

أحدث التعليقات

naeem
الى يتعلق فى الاخوان مثل الى يتعلق بوايت المجاري الله يكرم القارى
محمد الصالح
كأننا فى أفغانستان وطالبان ! اللبس الشرعى هو أى لباس يستر الجسم. كفانا مزايدات !
محمد الصالح
رجاء سارعوا بالتشهير بهم خصوصا المواطن ضعوا صوره على كافة وسائل الإعلام والتنويه بجريمته (التشهير) أحسن علاج للسعودى المارق !
Z
والله شكله صار بقدر الضغط😁
ابوفارس
أفضل شيخ الفتاء عبدالله المطلق مسجده في الحزم بالرياض

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