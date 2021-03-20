أبرز المحطات في حياة الإعلامي الراحل محمد الوعيل

نايف السالم (صدى):
يعتبر الإعلامي محمد الوعيل، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ74 عاما، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أحد رموز الصحافة والإعلام بالمملكة.
وقضى الوعيل عشرات السنين في مهنة الصحافة، وتدرج في خدمتها حتى صار رئيسا لتحرير صحيفة "اليوم" مدة 14 عاما.
وبدأ الوعيل مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما، في جريدة "الرياض"، ثم انتقل في مواقع قيادية بجريدة "الجزيرة، كما ترأس تحرير "المسائية".
وعُرف بقلمه المميز وآرائه ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات كان آخرها كتاب " شهود هذا العصر " الذي نشره بداية 1442هـ الجاري.
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