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قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1542
قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أعلن المدير الفني للهلال روجيرو ميكالي، قائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت القائمة استبعاد سلمان الفرج للإصابة، والثنائي المحترف سيباستيان جيوفينكو، ولوسيانو فيتو، بينما تم ضم الرباعي بافيتمبي جوميز، وجانج هيون سو، وجوستافو كويلار، وأندريه كاريلو.

وجاءت قائمة الهلال كالتالي:

عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان، عبد الله الجدعاني، أحمد الجبيع، ياسر الشهراني، مد الله العليان، متعب المفرج، علي آل البليهي، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، محمد البريك، أمير كردي، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، سعد الناصر، فؤاد الطريس، أندري كاريلو، حمد العبدان، عبد الله الحمدان، بافيتمبي قوميز، صالح الشهري.

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دوري ابطال اسيا

أحدث التعليقات

ابوفارس
أفضل شيخ الفتاء عبدالله المطلق مسجده في الحزم بالرياض
ابوفارس
هذا نفس واحد كل يوم يطلق زوجته ثم يقول انا اسف وترجع
ابو محمد 😎 ✍️
لقد أوجب ضرب عنقه العفن ..
طارت الطيارة
كلام الليل يمحيه النهار مثل جميل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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