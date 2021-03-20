قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
أعلن المدير الفني للهلال روجيرو ميكالي، قائمة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.
وشهدت القائمة استبعاد سلمان الفرج للإصابة، والثنائي المحترف سيباستيان جيوفينكو، ولوسيانو فيتو، بينما تم ضم الرباعي بافيتمبي جوميز، وجانج هيون سو، وجوستافو كويلار، وأندريه كاريلو.
وجاءت قائمة الهلال كالتالي:
عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان، عبد الله الجدعاني، أحمد الجبيع، ياسر الشهراني، مد الله العليان، متعب المفرج، علي آل البليهي، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، محمد البريك، أمير كردي، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، سعد الناصر، فؤاد الطريس، أندري كاريلو، حمد العبدان، عبد الله الحمدان، بافيتمبي قوميز، صالح الشهري.