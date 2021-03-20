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شاهد.. مواطن يحذر من صيد الضب بطريقته

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. مواطن يحذر من صيد الضب بطريقته

عادل الحربي (صدى):
وثق مواطن مقطع فيديو لإيصال رسالة توعوية، تحذر صائدي الضبان من الغرامات التي تفرضها القوانين الجديدة على من يصيدون ذلك الحيوان المهدد بالانقراض.

وظهر في المقطع " الضب " مختبئا بين صخور، قبل أن يمسك به المواطن، ويتركه مجددا ويغادر المكان بعد الإشارة بيده للغرامة التي سيدفعها فيما لو اصطاد الضب.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.

Time واتساب
الغرامات
الصيد
الضب

أحدث التعليقات

ابوفارس
أفضل شيخ الفتاء عبدالله المطلق مسجده في الحزم بالرياض
ابوفارس
هذا نفس واحد كل يوم يطلق زوجته ثم يقول انا اسف وترجع
ابو محمد 😎 ✍️
لقد أوجب ضرب عنقه العفن ..
طارت الطيارة
كلام الليل يمحيه النهار مثل جميل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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