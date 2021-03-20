شاهد.. مواطن يحذر من صيد الضب بطريقته

عادل الحربي (صدى):
وثق مواطن مقطع فيديو لإيصال رسالة توعوية، تحذر صائدي الضبان من الغرامات التي تفرضها القوانين الجديدة على من يصيدون ذلك الحيوان المهدد بالانقراض.
وظهر في المقطع " الضب " مختبئا بين صخور، قبل أن يمسك به المواطن، ويتركه مجددا ويغادر المكان بعد الإشارة بيده للغرامة التي سيدفعها فيما لو اصطاد الضب.
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.