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تسجيل مولود ينتهي بإحالة زوجين للمحكمة بعد اكتشاف أنهما في طلاق بائن

Time منذ 22 دقيقة
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تسجيل مولود ينتهي بإحالة زوجين للمحكمة بعد اكتشاف أنهما في طلاق بائن

مكة المكرمة (صدى):
احتال مواطن في مكة، على زوجته بإخفاء حكم قضائي نهائي صادر بثبوت طلاق بائن بينونة كبرى، للرجوع إليها.

وعمد الزوج لاستفتاء مفتٍ غير مؤهل بطريقة احتيالية للرجوع إلى زوجته، والتي استردها وحملت منه، بعد تطليقها 3 طلقات متفرقة.

وعند تسجيل الطفل في سجل الأسرة تبين أن الأبوين في حالة طلاق بائن، ليتم إحالتهما للمحكمة التي اكتشفت هذه المخالفة الكبيرة للشرع والنظام، بحسب الوطن.

وحكمت المحكمة ببطلان عقد الزوجية، وتأديب كل من الزوج والولي الشرعي للزوجة، وحكمت بصحة نسب الطفل لأبيه لكونه من أثر زواج باطل يعتقد الزوج والزوجة صحته.

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مكة المكرمة
الطلاق
احتيال

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