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الإطاحة بمفحط في دومة الجندل
منذ 58 دقيقة
1513
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الجوف (صدى):
تمكن مرور منطقة الجوف، أمس السبت، من ضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بمحافظة دومة الجندل.
وأوضح المرور أنه سيتم إحالة قائد السيارة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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