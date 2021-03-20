الحصيني يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

نايف السالم (صدى):
توقع قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والمناطق المتأثرة بها.
وقال عبدالعزيز الحصيني:" أمس السبت هو بداية موسم الحميمين وعدد أيامه 26 يوما، ونجومه سعد الاخبية: المقدم فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الأستواء يوافق 21 مارس".
وأضاف:"من أيام بياع الخبل عباته"، صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل"40″مئوية، لافتا:" تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، وهذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية".
وأشار:"ثاني منازل فصل الربيع يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل -تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية. -بداية موسم المراويح"، متابعا:" أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاط بالمعاطف".