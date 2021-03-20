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شاهد.. غوميز يهدي تيشيرته الخاص للسفير الفرنسي بالمملكة والأخير يعلق 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1746
شاهد.. غوميز يهدي تيشيرته الخاص للسفير الفرنسي بالمملكة والأخير يعلق 

طلال الغامدي (صدى):
نشر السفير الفرنسي بالمملكة لودوفيك بوي، صورة لحضوره مباراة الهلال والقادسية، حيث ظهر في الصورة أيضا مدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينارد.

 

وكتب لودوفيك بوي على الصورة المنشورة بحسابه على موقع "تويتر":" سعيد جدا بحضور مباراة الهلال والقادسية، إلى جانب مدرّب الفريق السعودي الوطني إرڤيه رونارد الفرنسيّ، في استاد الأمير فيصل بن فهد في ‎الرياض، هذا المساء، ودعمًا للأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قلبي أزرق"

 

وقدم السفير الفرنسي في المملكة الدعم لمهاجم الهلال غوميز، فيما أهدى غوميز السفير تيشيرته الخاص بعد نهاية اللقاء، وجاء ذلك بعد فوز الهلال على القادسية بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من دوري المحترفين.

وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 48  متصدراً الدوري بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي تلقي هزيمة بثلاثية من نظيره التعاون، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 31 في المركز الثامن من جدول الدوري.

 

 

Time واتساب
الهلال
القادسية
السفير الفرنسي
غوميز
تيشيرت

أحدث التعليقات

طاقية سابق
الفراج هلالي والتويجري هلالي والصحيفه هلالية ومحرر الخبر هلالي مايمدح العروس الا امها 🤣🤣
لا يهمونك انا مجنونك
حقيقة وواقع يعاش وإن كابرو
رمز
هاه ياعادل مافيه دفع رباعي رايك.....
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أبوخالد.أبها.
الواجب .. أن تكون هناك مشاركة وتوضيحا .. من الجهات الشرعية .. سواء المفتي .. أو هيئة كبار العلماء .. للتوضيح للناس هذه المسألة حيث أن التشكيك حصل فيه تطاول على أمور عقديه .. لاينبغي إهمال توضيح الحكم الشرعي العلمي لها ولا يترك المجال والميدان لشخص واحد يصول ويجول فيه ويتسبب في التشويش على الناس في دينهم .

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