شاهد.. غوميز يهدي تيشيرته الخاص للسفير الفرنسي بالمملكة والأخير يعلق 

طلال الغامدي (صدى):
نشر السفير الفرنسي بالمملكة لودوفيك بوي، صورة لحضوره مباراة الهلال والقادسية، حيث ظهر في الصورة أيضا مدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينارد.
وكتب لودوفيك بوي على الصورة المنشورة بحسابه على موقع "تويتر":" سعيد جدا بحضور مباراة الهلال والقادسية، إلى جانب مدرّب الفريق السعودي الوطني إرڤيه رونارد الفرنسيّ، في استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، هذا المساء، ودعمًا للأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قلبي أزرق"
وقدم السفير الفرنسي في المملكة الدعم لمهاجم الهلال غوميز، فيما أهدى غوميز السفير تيشيرته الخاص بعد نهاية اللقاء، وجاء ذلك بعد فوز الهلال على القادسية بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من دوري المحترفين.
وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 48 متصدراً الدوري بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي تلقي هزيمة بثلاثية من نظيره التعاون، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 31 في المركز الثامن من جدول الدوري.