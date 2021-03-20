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فارس عوض: صعبة البطولة التي ينافسك عليها الهلال

Time منذ 47 دقيقة
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فارس عوض: صعبة البطولة التي ينافسك عليها الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق فارس عوض المعلق الإماراتي، على فوز الهلال على القادسية بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فارس عوض:" حتى بتراجع مستواه، وحتى وهو ليس بأفضل حالاته، لا يبتعد ولا يستسلم ولا يتنازل عن حظوظه بسهولة".

وأضاف:"أيا كان موقعه كل الفرق تقيس حظوظها في اللقب بفارق نقاطها معه، نعم قد تنجح أمامه أحيانا، ولكن غالبا صعبة جدا البطولة التي ينافسك عليها الهلال".

 

وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 48  متصدراً الدوري بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي تلقي هزيمة بثلاثية من نظيره التعاون، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 31 في المركز الثامن من جدول الدوري.

Time واتساب
الهلال
فارس عوض
القادسية

أحدث التعليقات

طاقية سابق
الفراج هلالي والتويجري هلالي والصحيفه هلالية ومحرر الخبر هلالي مايمدح العروس الا امها 🤣🤣
لا يهمونك انا مجنونك
حقيقة وواقع يعاش وإن كابرو
رمز
هاه ياعادل مافيه دفع رباعي رايك.....
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أبوخالد.أبها.
الواجب .. أن تكون هناك مشاركة وتوضيحا .. من الجهات الشرعية .. سواء المفتي .. أو هيئة كبار العلماء .. للتوضيح للناس هذه المسألة حيث أن التشكيك حصل فيه تطاول على أمور عقديه .. لاينبغي إهمال توضيح الحكم الشرعي العلمي لها ولا يترك المجال والميدان لشخص واحد يصول ويجول فيه ويتسبب في التشويش على الناس في دينهم .

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