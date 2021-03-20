فارس عوض: صعبة البطولة التي ينافسك عليها الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق فارس عوض المعلق الإماراتي، على فوز الهلال على القادسية بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فارس عوض:" حتى بتراجع مستواه، وحتى وهو ليس بأفضل حالاته، لا يبتعد ولا يستسلم ولا يتنازل عن حظوظه بسهولة".
وأضاف:"أيا كان موقعه كل الفرق تقيس حظوظها في اللقب بفارق نقاطها معه، نعم قد تنجح أمامه أحيانا، ولكن غالبا صعبة جدا البطولة التي ينافسك عليها الهلال".
وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 48 متصدراً الدوري بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي تلقي هزيمة بثلاثية من نظيره التعاون، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 31 في المركز الثامن من جدول الدوري.