بالفيديو.. النصر يدك الباطن ويسجل أكبر انتصاراته في تاريخ الدوري  

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق نادي النصر على نظيره الباطن بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب علي لاجامي في الدقيقة 13، وأحرز الهدف الثاني للنصر اللاعب نور الدين أمرابط في الدقيقة 49، وتمكن اللاعب ضيف الله القرني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، بينما الهدفين الرابع والخامس للنصر سجلهما اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقتين 58، 63.
وحقق الهدف السادس للنصر اللاعب بيتروس ماتيوس في الدقيقة 68، وأحرز الهدف السابع للنصر اللاعب رائد الغامدي في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي ضمك الجمعة 9 أبريل، بينما توقف الباطن عند 28 نقطة، ويواجه الشباب السبت 10 أبريل.