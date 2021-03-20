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بالفيديو.. النصر يدك الباطن ويسجل أكبر انتصاراته في تاريخ الدوري  

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. النصر يدك الباطن ويسجل أكبر انتصاراته في تاريخ الدوري  

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق نادي النصر على نظيره الباطن بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب علي لاجامي في الدقيقة 13، وأحرز الهدف الثاني للنصر اللاعب نور الدين أمرابط في الدقيقة 49، وتمكن اللاعب ضيف الله القرني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، بينما الهدفين الرابع والخامس للنصر سجلهما اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقتين 58، 63.

 

وحقق الهدف السادس للنصر اللاعب بيتروس ماتيوس في الدقيقة 68، وأحرز الهدف السابع للنصر اللاعب رائد الغامدي في الدقيقة 79.

 

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي ضمك الجمعة 9 أبريل، بينما توقف الباطن عند 28 نقطة، ويواجه الشباب السبت 10 أبريل.

Time واتساب
النصر
الباطن

أحدث التعليقات

طاقية سابق
الفراج هلالي والتويجري هلالي والصحيفه هلالية ومحرر الخبر هلالي مايمدح العروس الا امها 🤣🤣
لا يهمونك انا مجنونك
حقيقة وواقع يعاش وإن كابرو
رمز
هاه ياعادل مافيه دفع رباعي رايك.....
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أبوخالد.أبها.
الواجب .. أن تكون هناك مشاركة وتوضيحا .. من الجهات الشرعية .. سواء المفتي .. أو هيئة كبار العلماء .. للتوضيح للناس هذه المسألة حيث أن التشكيك حصل فيه تطاول على أمور عقديه .. لاينبغي إهمال توضيح الحكم الشرعي العلمي لها ولا يترك المجال والميدان لشخص واحد يصول ويجول فيه ويتسبب في التشويش على الناس في دينهم .

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