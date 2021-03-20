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شاهد.. استشارية:العلاقة الحميمية تلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسب الطلاق 

Time منذ 37 دقيقة
Views 2591
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شاهد.. استشارية:العلاقة الحميمية تلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسب الطلاق 

علي القحطاني (صدى):
قالت استشاري مشارك نساء وولادة، الدكتورة سلوى بهلكي، إن العلاقة الحميمية تلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسب الطلاق.

وأضافت سلوى بهلكي خلال لقاء مع برنامج "ياهلا":" عدم الإشباع الجنسي والعاطفي للرجل أو المرأة يجعلها  غير حريصة على استمرار العلاقة".

 

ولفتت:" يصبح هناك مقارنة بين الأشياء الدعائية الغير صحيحة في السوشيال ميديا والإنترنت والواقع، وبالتالي يحدث عدم الرضا والبرود الأمر الذي يزود نسب الطلاق".

وأوضحت أن عمليات التجميل تعزز العلاقة الحميمية بين الزوجين، مشيرة إلى أن التجميل النسائي له دور في العلاقة الحميمية.

وتابعت أن العمليات التجميلية تكون كنوع من الصيانة للمحافظة على العضو نفسه وشكله"، لافتة:"نجري عمليات تجميلية للنساء لتعزيز الشكل والوظيفة بهدف إعادة ثقة المرأة بأنوثتها".

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1373334723267821570

Time واتساب
الطلاق
عمليات التجميل
العلاقة الحميمية
الدكتورة سلوى بهلكي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، والله وصار عندنا استشاريه للعمليه الحميميه .. .. زغرطي يا انشراج ..
اسعد الدلخ
الرطرطه تكون بسبب الولاده..حيث بالغالب يرطررط رطرطه غير مقبوله للزوز.. ولا بأس بعملية شد للشنبر.. لاكن اليوم او بعد حين راح يرطرط من غير رجعه...
اسعد الدلخ
لا تظنون اني اتكلم رجماً بالغيب...؟ بل من علم اختصني الله به من بين البشر.. وكل ليله شياطين الجن ناشبين عندي وما يتركوني حتى انام... لاكن الله نصرني عليهم
محمد الدوسري
لاتقول خفة يد لاجاك ساحر هههههه
محمد الدوسري
لاتقول خفة يد لاجاك ساحر هههههه

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